"Lo pensa il 53%". Ghisleri avverte la Meloni? Il sondaggio che scuote il governo (Di domenica 26 marzo 2023) Giorgia Meloni continuerà a dare armi all'Ucraina. Il premier non ha intenzione di cambiare idea. Lo conferma Alessandra Ghisleri, ospite di In Onda nella puntata di domenica 26 marzo. Su La7 la sondaggista di Euromedia Research parla di una scelta "non condivisa dal governo e neppure dalla maggioranza degli italiani. Il 53 per cento si dice contrario, si sentono coinvolti in questa guerra e sono spaventati dalle parole di Putin". Ma, precisa in collegamento con David Parenzo e Concita De Gregorio, "non ci sono grandi cambiamenti nel voto: gli elettori non sono putiniani ma hanno solo paura perché non hanno gli strumenti per comprendere". A sostenere la linea del presidente del Consiglio ci pensa Mario Monti: "L'atteggiamento di Meloni in questo caso mi piace, lo condivido".

