(Di domenica 26 marzo 2023) IlDelI) è il primo capitolo della nuova trilogia di, disponibile dal 24 marzo in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale, distribuito da Believe. Anticipato dal singolo Katábasis, IlDelI) è il primo capitolo di una storia raccontata in tre atti che traccia il percorso verso la liberazione L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TeleradioNews : Al binario 22 il treno Frecciarossa con la speciale livrea dedicata alla popolarissima fiction. Alla stazione di R… -

L'MB - 339A con la prestigiosadelle Frecce Tricolori , sembra avere più successo di un divo di 'Mare'. La fila per salire sull'aereo - icona e scattarsi l'imperdibile selfie ricordo è ......di spiegazioni per i numerosissimi appassionati che hanno seguito in tv e in streaming "Mare",... dal nord al sud Italia, con una particolarerecante la foto di gruppo degli attori ......di Roma Termini La stazione ferroviaria di Roma Termini ha aperto le porte al cast di Mare, ... dal nord al sud Italia, con una particolarerecante la foto di gruppo degli attori ...

LIVREA: fuori ora "IL CANTO DEL VILLAGGIO (ATTO I)" DailyNews 24

«L’ho sempre viste in televisione con quella scia tricolore tra le nuvole, ma vederle da vicino fa davvero impressione». Aurora e Riccardo, 23 anni entrambi, universitari ...Tutte le grandi storie d'amore prima o poi finiscono, e quella di Nicolas Maupas e Valentina Romani con Mare Fuori è giunta al termine alla terza stagione, quando i loro due personaggi, Filippo detto ...