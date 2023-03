Liverpool, Klopp ha scelto il primo da 'sacrificare' (Di domenica 26 marzo 2023) Oxlade-Chamberlain sarà uno dei 'sacrificati' di Klopp per la prossima stagione del Liverpool. Secondo il Daily Mail, sul centrocampista... Leggi su calciomercato (Di domenica 26 marzo 2023) Oxlade-Chamberlain sarà uno dei 'sacrificati' diper la prossima stagione del. Secondo il Daily Mail, sul centrocampista...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Liverpool, Klopp ha scelto il primo da 'sacrificare': Oxlade-Chamberlain sarà uno dei 'sacrificati' di Klopp per la… - AnStorti : @tiornanetre Boh ormai avere entrambi i terzini alti in fase di possesso non funziona più come al tempo della golde… - rass_rafael : Real Madrid - Ancelotti ?? M. City - Guardiola ?? Liverpool - Klopp ?? Bayern - Tuchel ?? Juventus - Allegri ?? M. Unite… - AnStorti : @dello__98 @NandoPiscopo1 @marcullo02 @VolCasciavit Gli esterni del Liverpool erano in tutto punte infatti nunez kl… - sportli26181512 : Patata bollente Arthur: solo 13’ al Liverpool, in estate torna alla Juve: Il ritorno annunciato di Arthur: la patat… -