LIVE Volta a Catalunya 2023, tappa di oggi in DIRETTA: vince Evenepoel, ma Roglic conquista la maglia biancoverde (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.53 Marc Soler, 3° al traguardo, alla fine non riesce a scavalcare Joao Almeida nella generale. Quinto un buon Giulio Ciccone. 13.50 Evenepoel vince L’ULTIMA tappa! Il belga si porta a casa l’ultima frazione, ma è Primoz Roglic a conquistare la Volta a Catalunya 2023. Lo sloveno alla fine chiude secondo, consegnando la tappa al suo rivale. 13.48 ULTIMO CHILOMETRO! 13.48 Alla fine la maglia della classifica scalatori va a Evenepoel, che per un punto batte proprio Primoz Roglic (69 a 68). 13.46 Tre chilometri alla fine della tappa. 13.44 Nulla di fatto per il belga, che ora si potrà giocare ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.53 Marc Soler, 3° al traguardo, alla fine non riesce a scavalcare Joao Almeida nella generale. Quinto un buon Giulio Ciccone. 13.50L’ULTIMA! Il belga si porta a casa l’ultima frazione, ma è Primozre la. Lo sloveno alla fine chiude secondo, consegnando laal suo rivale. 13.48 ULTIMO CHILOMETRO! 13.48 Alla fine ladella classifica scalatori va a, che per un punto batte proprio Primoz(69 a 68). 13.46 Tre chilometri alla fine della. 13.44 Nulla di fatto per il belga, che ora si potrà giocare ...

