LIVE Volta a Catalunya 2023, tappa di oggi in DIRETTA: ultimo giro, Roglic e Evenepoel per la vittoria

13.42 Cinquecento metri allo scollinamento, Roglic si affianca sulla destra del belga. 13.41 Roglic rimane incollato a ruota di Evenepoel, con i due che si guardano prima di iniziare l'ultimo chilometro dell'Alt del Castell de Montjuic. 13.39 INIZIA L'ultimo giro! Roglic ed Evenepoel si giocano sia la tappa che la classifica generale. 13.37 Soler è comunque a soli 10? dalla coppia al comando: il catalano della UAE Emirates non si è staccato definitivamente. 13.35 Dieci chilometri alla fine. 13.34 Invece Evenepoel ha provato ad accelerare ma Roglic ha risposto presente, mentre Soler ha perso le code dello sloveno.

