LIVE Volta a Catalunya 2023, tappa di oggi in DIRETTA: ultima frazione in tempo reale (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima ed ultima tappa della Volta a Catalunya 2023, breve corsa a tappe giunta quest’anno alla centoduesima edizione. Come da tradizione la corsa catalana si conclude a Barcellona, con una frazione lunga 135,6 km. La prima parte, non semplice per via della presenza dell’Alt de Begues (7,1 km al 5%), sarà soltanto l’antipasto di giornata: infatti è il finale a preannunciarsi scintillante grazie al circuito del Montjuic, da percorrere sei volte, caratterizzato dalla scalata dell’Alt del Castell de Montjuic (2,5 km al 4,1% con picchi al 19%), che se ripetuta in continuazione non può che rendere emozionante la ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella settima eddella, breve corsa a tappe giunta quest’anno alla centoduesima edizione. Come da tradizione la corsa catalana si conclude a Barcellona, con unalunga 135,6 km. La prima parte, non semplice per via della presenza dell’Alt de Begues (7,1 km al 5%), sarà soltanto l’antipasto di giornata: infatti è il finale a preannunciarsi scintillante grazie al circuito del Montjuic, da percorrere sei volte, caratterizzato dalla scalata dell’Alt del Castell de Montjuic (2,5 km al 4,1% con picchi al 19%), che se ripetuta in continuazione non può che rendere emozionante la ...

