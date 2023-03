LIVE Volta a Catalunya 2023, tappa di oggi in DIRETTA: due giri al termine della gara! (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30 Ora Roglic si rimette in marcatura del belga, mentre Soler sembrerebbe al gancio. 13.29 Evenepoel ha ancora due chance per provare a recuperare quei 10? che lo separano da Roglic nella generale. 13.27 Dal gruppo si sganciano in due, mentre Jai Hindley è stato riassorbito dal gruppo. 13.26 Due giri al termine della gara, ormai sempre più nel vivo. 13.24 Venti chilometri alla conclusione. 13.23 La situazione in testa rimane stabile, con Roglic che ora prende il comando del trio. 13.21 Dietro al terzetto di testa, c’è lo scatto di Hindley, che prova una disperata rimonta sui tre davanti. 13.20 Cinquecento metri al quarto scollinamento dell’Alt del Castell de Montjuic. 13.18 Il gruppo ora è comandato dalla Bora-Hansgrohe, ma i tre davanti non possono essere ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.30 Ora Roglic si rimette in marcatura del belga, mentre Soler sembrerebbe al gancio. 13.29 Evenepoel ha ancora due chance per provare a recuperare quei 10? che lo separano da Roglic nella generale. 13.27 Dal gruppo si sganciano in due, mentre Jai Hindley è stato riassorbito dal gruppo. 13.26 Duealgara, ormai sempre più nel vivo. 13.24 Venti chilometri alla conclusione. 13.23 La situazione in testa rimane stabile, con Roglic che ora prende il comando del trio. 13.21 Dietro al terzetto di testa, c’è lo scatto di Hindley, che prova una disperata rimonta sui tre davanti. 13.20 Cinquecento metri al quarto scollinamento dell’Alt del Castell de Montjuic. 13.18 Il gruppo ora è comandato dalla Bora-Hansgrohe, ma i tre davanti non possono essere ...

