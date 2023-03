LIVE Volta a Catalunya 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 90 km al traguardo, la fuga ha un vantaggio di 55? sul gruppo (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.03 Dieci chilometri al traguardo volante di Viladecans. 12.00 La situazione è tranquilla in questa fase: il gruppo sta rifiatando dopo lo sforzo precedente, i nove al comando ne potrebbero approfittare per guadagnare ulteriori secondi. 11.56 Nella parte finale della discesa, i nove battistrada sono riusciti a riallungare leggermente sul gruppo, portando il vantaggio a 1’10”. 11.54 Novanta chilometri alla conclusione. 11.52 Venti chilometri allo sprint intermedio di Viladecans. 11.50 La prima ora di gara è stata percorsa con una velocità media di 41,8 km/h, per nulla bassa visto il percorso affrontato. 11.47 La Soudal-Quick Step non vuole lasciare nulla al caso: sarà difficile per i nove battistrada mantenere il comando se il ritmo del ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.03 Dieci chilometri alvolante di Viladecans. 12.00 La situazione è tranquilla in questa fase: ilsta rifiatando dopo lo sforzo precedente, i nove al comando ne potrebbero approfittare per guadagnare ulteriori secondi. 11.56 Nella parte finale della discesa, i nove battistrada sono riusciti a riallungare leggermente sul, portando ila 1’10”. 11.54 Novanta chilometri alla conclusione. 11.52 Venti chilometri allo sprint intermedio di Viladecans. 11.50 La prima ora di gara è stata percorsa con una velocità media di 41,8 km/h, per nulla bassa visto il percorso affrontato. 11.47 La Soudal-Quick Step non vuole lasciare nulla al caso: sarà difficile per i nove battistrada mantenere il comando se il ritmo del ...

