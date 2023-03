LIVE Volta a Catalunya 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 80 km al traguardo | la fuga ha un vantaggio di 1’20” sul gruppo

(Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.08 Cinque chilometri al primo sprint intermedio. 12.05 A 80 km dalla fine, ilha un distacco di” dalla testa. 12.03 Dieci chilometri alvolante di Viladecans. 12.00 La situazione è tranquilla in questa fase: ilsta rifiatando dopo lo sforzo precedente, i nove al comando ne potrebbero approfittare per guadagnare ulteriori secondi. 11.56 Nella parte finale della discesa, i nove battistrada sono riusciti a riallungare leggermente sul, portando ila 1’10”. 11.54 Novanta chilometri alla conclusione. 11.52 Venti chilometri allo sprint intermedio di Viladecans. 11.50 La prima ora di gara è stata percorsa con una velocità media di 41,8 km/h, per nulla bassa visto il ...

LIVE Volta a Catalunya 2023, tappa di oggi in DIRETTA: ultima frazione in tempo reale OA Sport

