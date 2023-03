LIVE Volta a Catalunya 2023, tappa di oggi in DIRETTA: 60 km al traguardo, la fuga ha un vantaggio di 1? sul gruppo (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.32 Sessanta chilometri alla conclusione. 12.30 Problemi meccanici per Ivo OLIVEira (UAE Emirates). 12.29 Quindici km all’inizio del primo dei sei giri del circuito del Montjuic. 12.26 Corsa che entrerà nel vivo quando gli atleti entreranno nel circuito del Montjuic, da ripetere sei volte, in cui sarà presente l’Alt del Castell de Montjuic. 12.23 E’ sempre la Soudal-Quick Step a tirare il gruppo, che ora è a un minuto dalla testa. 12.20 Superata la prima metà della corsa. 12.19 Questo il risultato del primo sprint intermedio: 1 CARAPAZ Richard EF Education-EasyPost 3 3” 2 HAYTER Ethan INEOS Grenadiers 2 2” 3 CARR Simon EF Education-EasyPost 1 1” 12.17 Anche il secondo traguardo viene oltrepassato dagli atleti, settanta chilometri alla ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.32 Sessanta chilometri alla conclusione. 12.30 Problemi meccanici per Ivo Oira (UAE Emirates). 12.29 Quindici km all’inizio del primo dei sei giri del circuito del Montjuic. 12.26 Corsa che entrerà nel vivo quando gli atleti entreranno nel circuito del Montjuic, da ripetere sei volte, in cui sarà presente l’Alt del Castell de Montjuic. 12.23 E’ sempre la Soudal-Quick Step a tirare il, che ora è a un minuto dalla testa. 12.20 Superata la prima metà della corsa. 12.19 Questo il risultato del primo sprint intermedio: 1 CARAPAZ Richard EF Education-EasyPost 3 3” 2 HAYTER Ethan INEOS Grenadiers 2 2” 3 CARR Simon EF Education-EasyPost 1 1” 12.17 Anche il secondoviene oltrepassato dagli atleti, settanta chilometri alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : ??#VivaRai2 supera, per la prima volta, 1 milione di spettatori ed è il programma più visto della sua fascia. Recor… - mycloverbloomss : RT @Erastouritalia: No ma abbiamo sentito per la prima volta nella storia Snow on the beach live!!! Sentite la dolcezza la delicatezza in c… - alittle2shawn : Ma poi im a mess, ha rifatto im a mess che non la faceva dal 2017 RAGA IO DEVO SENTIRLA LIVE ALMENO UNA VOLTA NELLA… - louuishands : io direi di smetterla di parlare del toporagno e di iniziare a parlare della live version di illicit affairs perché… - CyclingNewsOnly : Volta a Catalunya Stage 7 LIVE #cyclingnews #cyclist #bikenews #cycling @PodiumCafe -