LIVE – Vis Pesaro-Virtus Entella, Serie C 2022/2023 (DIRETTA) (Di domenica 26 marzo 2023) Alle 14:30 di domenica 26 marzo Vis Pesaro e Virtus Entella scenderanno in campo in occasione della trentaquattresima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. Le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti con una situazione di classifica radicalmente diversa. Obiettivo salvezza per i padroni di casa, mentre gli ospiti sono al momento secondi a quattro lunghezze dalla Reggiana capolista. Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale in tempo reale. PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Vis Pesaro-Virtus Entella (ore 14:30) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) Alle 14:30 di domenica 26 marzo Visscenderanno in campo in occasione della trentaquattresima giornata del girone B di. Le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti con una situazione di classifica radicalmente diversa. Obiettivo salvezza per i padroni di casa, mentre gli ospiti sono al momento secondi a quattro lunghezze dalla Reggiana capolista. Sportface.it vi offrirà unatestuale in tempo reale. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 Vis(ore 14:30) SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : Streaming Gratis Vis Pesaro-Virtus Entella: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE - Fantacalciok : Vis Pesaro – Virtus Entella: diretta live e risultato in tempo reale - i2starboy : DATEMI UNA LIVE VOGLIO VEDERE BEA VIS CONGIURO - romavisnova : Roma Vis Nova – Lazio, live streaming -