LIVE – Virtus Francavilla-Monopoli 2-0, Serie C 2022/2023 (DIRETTA) (Di domenica 26 marzo 2023) Alle 17:30 di domenica 26 marzo Virtus Francavilla e Monopoli daranno vita all’ultimo posticipo della trentaquattresima giornata del girone C di Serie C. Tre punti separano le due squadre in classifica: 45 punti per Monopoli, 42 per la Virtus Francavilla. Quale sarà il risultato finale al termine dei novanta minuti? Sportface.it vi offrirà una DIRETTA testuale in tempo reale. PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Virtus Francavilla (3-4-2-1): Romagnoli; Solcia, Minelli, Caporale; Pierno, Risolo, Macca, Cisco; Maiorino, Murilo; Patierno A disp. Milli, Negro, Yakubiv, Demirdjian, Idda, Manarelli, Prinelli, De Marino, Carella, Di Marco, Karlsson, Ejesi, Vapore All. Antonio ... Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) Alle 17:30 di domenica 26 marzodaranno vita all’ultimo posticipo della trentaquattresima giornata del girone C diC. Tre punti separano le due squadre in classifica: 45 punti per, 42 per la. Quale sarà il risultato finale al termine dei novanta minuti? Sportface.it vi offrirà unatestuale in tempo reale. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5(3-4-2-1): Romagnoli; Solcia, Minelli, Caporale; Pierno, Risolo, Macca, Cisco; Maiorino, Murilo; Patierno A disp. Milli, Negro, Yakubiv, Demirdjian, Idda, Manarelli, Prinelli, De Marino, Carella, Di Marco, Karlsson, Ejesi, Vapore All. Antonio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE – Virtus Francavilla-Monopoli Serie C 2022-2023 (DIRETTA) - #Virtus #Francavilla-Monopoli #Serie - Ftbnews24 : Virtus Francavilla-Monopoli, Streaming Gratis: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE - Ftbnews24 : Virtus Verona-Pergolettese Streaming Gratis: dove vedere la Serie C in Diretta Live - Ftbnews24 : Streaming Gratis Vis Pesaro-Virtus Entella: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE - Fantacalciok : Virtus Verona – Pergolettese: diretta live e risultato in tempo reale -