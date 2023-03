LIVE – Vicenza-Arzignano, Serie C 2022/2023 (DIRETTA) (Di domenica 26 marzo 2023) Alle 17:30 è in programma il fischio d’inizio di Vicenza-Arzignano. Quinto posto per i padroni di casa, decimo per gli ospiti. Sono cinque i punti che separano le due squadre. L’obiettivo è lo stesso: i tre punti. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale con aggiornamenti in tempo reale. C’è voglia di avvicinarsi ai piani alti e questo può essere un match cruciale. Viviamo insieme le emozioni della partita. PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 Vicenza-Arzignano (ore 17:30) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) Alle 17:30 è in programma il fischio d’inizio di. Quinto posto per i padroni di casa, decimo per gli ospiti. Sono cinque i punti che separano le due squadre. L’obiettivo è lo stesso: i tre punti. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale con aggiornamenti in tempo reale. C’è voglia di avvicinarsi ai piani alti e questo può essere un match cruciale. Viviamo insieme le emozioni della partita. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5(ore 17:30) SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : Vicenza-Arzignano, Streaming Gratis: dove vedere la Serie C in Diretta Live - Fantacalciok : L.R. Vicenza – Arzignano Valchiampo: diretta live e risultato in tempo reale - RockOthers : all’Anfiteatro Romano come fecero i Pink Floyd nel 1971 per il film di Adrian Maben Live at Pompeii o David Gilmour… - GiornaleVicenza : #SerieC #LRVicenza #TriestinaVicenza finisce 1-1: al gol di Ferrari nel primo tempo risponde Mbakogu nella ripresa… - TCGiovanile : LIVE – VICENZA-FERALPISALO' (U17): Martini evita il KO ai veneti #calciogiovanile #giovanili #live… -