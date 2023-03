LIVE Sinner-Dimitrov, ATP Miami 2023 in DIRETTA: l’azzurro in campo non prima delle 1.00 italiane per un incontro ad alto rischio (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:15 Jannik Sinner scenderà in campo quando in Italia sarà già lunedì, tra pochi minuti inizieranno appunto Krejcikova-Keys, subito dopo, ma comunque non prima dell’una, sarà il turno dell’azzurro. Realisticamente Sinner dovrebbe iniziare il suo terzo turno verso le 1.30 italiane. A dopo! 23:13 Prosegue spedito il programma Grandstand: si sono disputate tre delle quattro partite che precedono Sinner-Dimitrov, tra pochi minuti inizieranno Krejcikova-Keys e poi finalmente sarà il turno dell’azzurro! In questa giornata hanno aperto il Grandstand Davidovich Fokina e Tommy Paul, con l’americano che ha avuto la meglio sullo spagnolo per 6-3 7-5. ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:15 Jannikscenderà inquando in Italia sarà già lunedì, tra pochi minuti inizieranno appunto Krejcikova-Keys, subito dopo, ma comunque nondell’una, sarà il turno del. Realisticamentedovrebbe iniziare il suo terzo turno verso le 1.30. A dopo! 23:13 Prosegue spedito il programma Grandstand: si sono disputate trequattro partite che precedono, tra pochi minuti inizieranno Krejcikova-Keys e poi finalmente sarà il turno del! In questa giornata hanno aperto il Grandstand Davidovich Fokina e Tommy Paul, con l’americano che ha avuto la meglio sullo spagnolo per 6-3 7-5. ...

