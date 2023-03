LIVE Sci di fondo, 20 km Lahti 2023 in DIRETTA: ultime gare della stagione! (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma, Tv, streaming e startlist delle 30 km di Lahti – I convocati azzurri per la tappa di Lahti – Classifica di Coppa del Mondo maschile – Classifica di Coppa del Mondo femminile – Cronaca della sprint maschile – Cronaca della sprint femminile Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due mass start sulla distanza di 30 km a tecnica classica in programma a Lahti in Finlandia, ultima gara della Coppa del Mondo 2022-2023. Si chiude con una doppia mass start il circuito mondiale che ha già emesso suoi verdetti con Johannes Hoesflot Klaebo e Tiril Udnes Weng che hanno portato in Norvegia le due Coppa del Mondo e con il ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrario, programma, Tv, streaming e startlist delle 30 km di– I convocati azzurri per la tappa di– Classifica di Coppa del Mondo maschile – Classifica di Coppa del Mondo femminile – Cronacasprint maschile – Cronacasprint femminile Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alladelle due mass start sulla distanza di 30 km a tecnica classica in programma ain Finlandia, ultima garaCoppa del Mondo 2022-. Si chiude con una doppia mass start il circuito mondiale che ha già emesso suoi verdetti con Johannes Hoesflot Klaebo e Tiril Udnes Weng che hanno portato in Norvegia le due Coppa del Mondo e con il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2023 in DIRETTA: Klaebo e Skistad vincono, di Weng la Coppa del Mondo assoluta femm… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Sprint Lahti 2023 in DIRETTA: Mocellini e Pellegrino out tra le donne vince Skistad Coppa assolut… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Vanno in scena le fasi finali della sprint di Lahti: la Coppa del Mondo di sci di fondo emette verde… - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2023 in DIRETTA - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Ultima sprint a Lahti per la stagione dello sci di fondo, Federico Pellegrino vuole prendersi il ter… -