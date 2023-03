LIVE Sci di fondo | 20 km Lahti 2023 in DIRETTA | svedesi e Niskanen scatenate | azzurre staccate a metà gara

(Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.23: Al km 8.4 Diggins e Brennan sono leggermentedal gruppetto delle 12 di testa. Pittin e Ganzsono a 24? attorno alla 27ma posizione, Franchi è 36ma a 42? 11.20: Al km 7.5 sono 13 in testa e lesono, Andersson, Hennig, Karlsson, Kalvaa, H. Weng, Stadlober, Sundling, Oestberg, Matintalo, Piippo, Parmakoski, Brennan 11.17: Al km 6.1 Franchi si stacca., Andersson, Karlsson e Kalvaa davanti. Gruppo di 36 elementi in testa 11.11: Gruppo compatto al km 5 con kalvaa,, Andersson, Henig e Sundling davanti, attorno al 25mo posto Pittin e Ganz e 28ma Franchi 11.07: Al km 2.5davanti, poi Andersson, Parmakoski, Hennig, Kalvaa e ...

L'ultimo weekend stagionale della Coppa del Mondo di sci di fondo si è aperto nel migliore dei modi per l'Italia. I protagonisti sono Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, che si sono piazzati ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma, Tv, streaming e startlist delle 30 km di Lahti – I convocati azzurri per la tappa di Lahti – Classifica di Coppa del Mondo maschile – Clas ...