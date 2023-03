LIVE Sci di fondo | 20 km Lahti 2023 in DIRETTA | Franchi vuole essere protagonista in Finlandia

(Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.46: E’ la passerella finale ma nessuno regalerà niente, in particolare Johannes Hoesflot Klaebo che punta all’ennesimo successo, dopodiventato l’unico uomo ad aver vinto 20 gare nella stessa stagione degli sport invernali, migliorando il record ritoccato pochi giorni fa proprio dal connazionale di Klaebo, Johannes Thingnes Boe nel biathlon. 9.43: Si chiude con una doppia mass start il circuito mondiale che ha già emesso suoi verdetti con Johannes Hoesflot Klaebo e Tiril Udnes Weng che hanno portato in Norvegia le due Coppa del Mondo e con il ritorno di un italiano, Federico Pellegrino, sul podio della classifica generale 9.40: Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alladelle due mass start sulla distanza di 20 km a tecnica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Sci di fondo, 20 km Lahti 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2023 in DIRETTA: Klaebo e Skistad vincono, di Weng la Coppa del Mondo assoluta femm… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Sprint Lahti 2023 in DIRETTA: Mocellini e Pellegrino out tra le donne vince Skistad Coppa assolut… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Vanno in scena le fasi finali della sprint di Lahti: la Coppa del Mondo di sci di fondo emette verde… - infoitsport : LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2023 in DIRETTA -

... Nicola Sangiorgio ore 01:00 Salto con Gli: Coppa del mondo HS 130 (differita) da Lahti [...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... a venticinque anni dal suo ritiro, la vita e la carriera di uno dei campioni delloazzurro più ... La7 : Propaganda, il programma di Diego Bianchi 'Zoro' e Marco Dambriosio 'Makkox', Francesca ......durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Giulio Guazzini e Viviana Bottaro ore 13:00 - Rai Play ( GUARDA LA DIRETTA )di Fondo : Coppa del ...

LIVE Sci di fondo, 20 km Lahti 2023 in DIRETTA: ultime gare della stagione! OA Sport

L'ultimo weekend stagionale della Coppa del Mondo di sci di fondo si è aperto nel migliore dei modi per l'Italia. I protagonisti sono Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, che si sono piazzati ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programma, Tv, streaming e startlist delle 30 km di Lahti – I convocati azzurri per la tappa di Lahti – Classifica di Coppa del Mondo maschile – Clas ...