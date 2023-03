LIVE Sci di fondo, 20 km Lahti 2023 in DIRETTA: De Fabiani sfortunato! Pellegrino nel gruppo di testa (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.11: Al km 11 restano in 23 in testa e l’unico italiano è Pellegrino perchè Graz e Noeckler si sono staccati 13.10: Niskanen va a riprendere Klaebo 13.08: Parte Klaebo al km 10, gruppo a 5? con Pellegrino, Noeckler e Graz. De Fabiani a 48? 13.03: Al km 8.4 davanti ci sono Hyvarinen, Klaebo, Giannulfsen e Krueger davanti, Pellegrino tra i primi, Noeckler nel gruppo di testa. Non passa Graz 13.02: Al km 7.5 bastone rotto per De Fabiani in salita. L’azzurro perde tanto tempo, 45?. Che sfortuna! Golberg, Toenseth e Krueger davanti 13.00. Al km 6.1 sono 43 davanti. Toenseth, Klaebo, Burman, De Fabiani nelle prime posizioni 12.58: Iniziano a ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.11: Al km 11 restano in 23 ine l’unico italiano èperchè Graz e Noeckler si sono staccati 13.10: Niskanen va a riprendere Klaebo 13.08: Parte Klaebo al km 10,a 5? con, Noeckler e Graz. Dea 48? 13.03: Al km 8.4 davanti ci sono Hyvarinen, Klaebo, Giannulfsen e Krueger davanti,tra i primi, Noeckler neldi. Non passa Graz 13.02: Al km 7.5 bastone rotto per Dein salita. L’azzurro perde tanto tempo, 45?. Che sfortuna! Golberg, Toenseth e Krueger davanti 13.00. Al km 6.1 sono 43 davanti. Toenseth, Klaebo, Burman, Denelle prime posizioni 12.58: Iniziano a ...

