LIVE Sci di fondo, 20 km Lahti 2023 in DIRETTA: alle 12.45 la gara maschile con Pellegrino e De Fabiani! prima volta di Kalvaa in coppa del Mondo! (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.55: Per il momento è tutto, l’appuntamento è alle 12.45 per la 20 km maschile che chiuderà definitivamente la coppa del Mondo. A più tardi 11.54: Pittin è la migliore delle azzurre con un ritardo di 2’01”, 32ma Ganz a 2’02”, 35ma Franchi a 2’24” 11.53: A completare la top 10 H. Weng a 23?, Parmakoski a 36?, poi Gimmler a 35?, Kyllonen a 37? 11.52: La norvegese Kalvaa sorprende tutti con una volata di testa. Battute le svedesi: Sundling è seconda, la tedesca Hennig terza, poi Andersson quarta, Niskanen quinta e sesta Karlsson 11.51: Rientra Karlsson nella discesa che porta allo stadio. Sprint a sei 11.50: Si stacca leggermente Karlsson, le altre sono davanti, compresa Sundling, mancano poche centinaia di metri al traguardo 11.50: Sulla salita ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.55: Per il momento è tutto, l’appuntamento è12.45 per la 20 kmche chiuderà definitivamente ladel Mondo. A più tardi 11.54: Pittin è la migliore delle azzurre con un ritardo di 2’01”, 32ma Ganz a 2’02”, 35ma Franchi a 2’24” 11.53: A completare la top 10 H. Weng a 23?, Parmakoski a 36?, poi Gimmler a 35?, Kyllonen a 37? 11.52: La norvegesesorprende tutti con una volata di testa. Battute le svedesi: Sundling è seconda, la tedesca Hennig terza, poi Andersson quarta, Niskanen quinta e sesta Karlsson 11.51: Rientra Karlsson nella discesa che porta allo stadio. Sprint a sei 11.50: Si stacca leggermente Karlsson, le altre sono davanti, compresa Sundling, mancano poche centinaia di metri al traguardo 11.50: Sulla salita ...

