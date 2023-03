LIVE – Sassari-Tortona 41-43 22? | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 26 marzo 2023) Ilindi, sfida valida come ventitreesima giornata dellaA1di. Interessante testa a testa tra le formazioni che occupano, rispettivamente, la quarta e la terza posizione in classifica, anche se i piemontesi sono molto più vicini a Olimpia Milano e Virtus Bologna che ai sardi. L’estro offensivo degli uomini di coach Bucchi contro l’equilibrio della squadra di coach Ramondino: lo spettacolo è assicurato. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di domenica 26 marzo sul parquet del PalaSerradimigni, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LegaBasketA : Dopo 20' è 39-40 tra @dinamo_sassari e @DerthonaBasket: in luce tra i sardi Kruslin (10 punti) e Diop (11 punti), p… - dinamo_sassari : Manca pochissimo alla palla a due tra Dinamo e Tortona nel big match della 23^ esima giornata, Bucchi deve rinuncia… - dinamo_sassari : ?????????????? ???????????? - ?????????????? ??Conferenza Stampa: - dinamo_sassari : Conferenza stampa di presentazione del match Dinamo - Tortona alle 10:30. ??Ospiti Stefano Gentile e coach Bucchi.…

LIVE – Sassari-Tortona 41-43 (22'), Serie A1 2022/2023 basket ... SPORTFACE.IT

