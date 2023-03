LIVE MotoGP | GP Portogallo 2023 in DIRETTA | Bagnaia vince | 3° Bezzecchi Infortunio per Marquez | che rischia una penalità!

(Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DELLA VITTORIA DILA CLASSIFICA DEL MONDIALEFRANCESCO: “INIZIATO IL MONDIALE COME VOLEVO” IL VIDEO DELLA FOLLE CADUTA DI MARC, CHE TRASCINA A TERRA ANCHE OIRA MARCCADE E TRASCINA A TERRA ANCHE OIRA MARCSI E’ INFORTUNATO: COSA SI E’ FATTO? PERCHE’ MARCUNA PENALITA’ IN ARGENTINA 16.03 Grazie per averci seguito amici, ma rimanete su OA Sport: troverete cronaca, classifiche, pagelle, analisi, video, dichiarazioni e tanto altro! Un saluto sportivo. 16.02 Il video della caduta di Marc: Marc Márquez estragou a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : ?????????? ?????????????????? ?????? ?????????? ???????? LIVE ? - SkySportMotoGP : ?? ?????????? ???????????????? ???? ?????????? ?????? ???????????? ??????????????!! ???? Alle 13.15 il via della #Moto2, alle 15 la MotoGP nel GP del Por… - SkySportMotoGP : ?? MotoGP a Portimao? ?? Tutte le info in vista del GP del Portogallo ?? E' già bagarre da sabato 25 marzo, dalle… - ilung_28 : RT @SkySportMotoGP: ?????????? ?????????????????? ?????? ?????????? ???????? LIVE ? - sportetauto : -

PREGARA Ritorna il Motomondiale, ritorna lo spettacolo del campionato del mondo di. Il primo appuntamento della stagione 2023 è il GP del Portogallo che si corre sul circuito di Portimao. Ieri ...La direttascritta della gara del Gran Premio del Portogallo , valevole per il primo appuntamento della stagione 2023 di. Dopo il warm - up, i piloti scenderanno in pista sul circuito di Portimao ...* Bastianini non prenderà il via del Gran Premio ** Mir dovrà scontare un long lap penalty L'ultima tappa del nuovo format della2023 è la tradizionale gara domenicale , che prenderà il via ...

LIVE MotoGP, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: classifica warm-up, alle 15.00 la gara. Orario TV8 in differita OA Sport

La griglia di partenza del GP di Portogallo 1ª Fila 1. Marc Marquez 1:37.226 Honda 2. Francesco Bagnaia 1:37.290 Ducati 3. Jorge Martin 1:37.454 Ducati 2ª Fila 4. Miguel Oliveira 1:37.4521… Leggi ...Bagnaia vince anche la gara della domenica e, grazie alla doppietta nella prima tappa, consolida il primo posto ...