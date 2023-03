LIVE MotoGP, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Bagnaia sfida Marquez, tra poco si parte! (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO GARA IN CHIARO SU TV8 RISULTATI E CLASSIFICA WARM-UP CRONACA WARM-UP 14.39 L’edizione numero 75 del Motomondiale scatterà dal Portogallo. Nonostante in passato fosse capitato di cominciare dalla penisola iberica, sarà la prima volta in cui il campionato aprirà i battenti nel Paese lusitano. Per la verità si tratta di una situazione figlia delle circostanze, in quanto l’abituale palcoscenico inaugurale di Lusail sta attualmente venendo ristrutturato. 14.35 I piloti stanno lasciando la pit-lane per andare a schierarsi sulla griglia di partenza. 14.34 L’approccio dei piloti dovrà essere molto diverso rispetto alla Sprint Race. Si passa da 12 a 25 giri, più del doppio: dunque la gestione delle gomme ricoprirà un ruolo determinante. 14.31 Oggi assisteremo alla gara tradizionale. 25 giri e ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO GARA IN CHIARO SU TV8 RISULTATI E CLASSIFICA WARM-UP CRONACA WARM-UP 14.39 L’edizione numero 75 del Motomondiale scatterà dal. Nonostante in passato fosse capitato di cominciare dalla penisola iberica, sarà la prima volta in cui il campionato aprirà i battenti nel Paese lusitano. Per la verità si tratta di una situazione figlia delle circostanze, in quanto l’abituale palcoscenico inaugurale di Lusail sta attualmente venendo ristrutturato. 14.35 I piloti stanno lasciando la pit-lane per andare a schierarsi sulla griglia di partenza. 14.34 L’approccio dei piloti dovrà essere molto diverso rispetto alla Sprint Race. Si passa da 12 a 25 giri, più del doppio: dunque la gestione delle gomme ricoprirà un ruolo determinante. 14.31 Oggi assisteremo alla gara tradizionale. 25 giri e ...

