LIVE MotoGP | GP Portogallo 2023 in DIRETTA | Bagnaia e Vinales vanno via | 3° Bezzecchi | fuori Marquez

(Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-12 Sta faticando invece, che ora vede Alexminaccioso alle sue spalle. 8° Marini, 9° Espargarò, 10° Quartararo. -12 STRAPPO DI! Guadagna 4 decimi in un giro e porta il vantaggio a 0.6 su! E’ un momento cruciale della gara. -13 Piccolo allungo di, 3 decimi su. -14 E’ vero che siamo alla prima gara, madeve pensare che cone Quartararo 10°, anche un secondo posto andrebbe benissimo. -14si stacca dalla coppia di testa, ora è distante 1?5. Deve badare a conservare il podio. -15 Si ritira Di Giannantonio, che era ultimo. Solo 17 piloti in pista al momento. -15 ...

La direttascritta della gara del Gran Premio del Portogallo , valevole per il primo appuntamento della stagione 2023 di. Dopo il warm - up, i piloti scenderanno in pista sul circuito di Portimao ...* Bastianini non prenderà il via del Gran Premio ** Mir dovrà scontare un long lap penalty L'ultima tappa del nuovo format della2023 è la tradizionale gara domenicale , che prenderà il via ...Dopo la prima gara sprint vinta da Bagnaia i piloti dellaripartono dallo stesso schieramento in griglia per il GP del Portogallo (diretta dalle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW): Marc Marquez scatterà dalla pole position, con lui in prima fila Bagnaia e Jorge Martin. Dopo i rispettivi incidenti non saranno al via Enea Bastianini e Pol Espargaró. ...

MotoGP, GP Portogallo: la diretta LIVE della gara di Portimao Sky Sport

Oggi sul circuito dell'Algarve di Portimao va in scena la prima gara del Mondiale della MotoGP 2023.