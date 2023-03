LIVE Motocross MXGP | GP Sardegna 2023 in DIRETTA | Prado al comando | Seewer prova a inseguirlo In top 10 Guadagnini

(Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 Scappa via dunque Jorge, sinora impeccabile: più di 12 secondi di vantaggio sul trio olandese Herlings, Vlaanderen e Coldenhoff. Cinque minuti più giri aggiuntivi al termine. 14.38 Cade anche Jeremy! Lo svizzero scende in sesta posizione, caduto dopo il salto in coincidenza del traguardo finale. 14.37 Romain Febvre sorpassa Mattia; l’azzurro è in decima posizione, con alle spalle Alberto Forato. 20esimo Alessandro Lupino. 14.35 Questa la top 5 al momento: 1 Jorge(ESP) 2 Jeremy(SUI) +8?888 3 Jeffrey Herlings (NED) +10?614 4 Calvin Vlaanderen (NED) +11?907 5 Glenn Coldenhoff (NED) +12?352 14.35 Anche Vlaanderen sorpassa il connazionale Coldenhoff. 14.34 Sorpasso di Herlings su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RideDriveLive : RT @RideDriveLive: Arrivano i nuovi modelli #Beta RR 125 #Motard quattro tempi, pronti per ampliare la gamma del marchio di Rignano. ??http… -

... Nicola Sangiorgio ore 01:30: Mondiale MXGP Gara 2 (replica) ore 02:30 Ciclismo G. P. ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...Vederlo all'opera regala sempre brividi di adrenalina non da poco. Ken Roczen è tornato per regnare. Al Supercross, il contest di Monster Energy, il pilota tedesco ha mostrato a tutti, pubblico e giudici, di che pasta è fatto un campione. Infatti, si è portato a casa la vittoria, tra gli applausi della folla ...La Regione finanzia 43 manifestazioni, 40 milioni in tre anni Di: Redazione SardegnaQuaranta milioni di euro in tre anni: la Regione punta ancora sugli eventi sportivi ...mondiale dia ...

LIVE Motocross MXGP, GP Sardegna 2023 in DIRETTA: comincia lo spettacolo di Gara-1 a Riola Sardo! OA Sport

Oggi, domenica 26 marzo, assisteremo al GP di Sardegna, secondo round del Mondiale 2023 di Motocross. MX2 e MXGP regaleranno non poco spettacolo a Riola Sardo e ci sarà da divertirsi a suon di sbandat ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PRESENTAZIONE GP SARDEGNA Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti alla Diretta LIVE testuale del Gran Pre ...