LIVE Motocross MXGP | GP Sardegna 2023 in DIRETTA | Coldenhoff in testa | partono male gli italiani

Leggi su oasport

(Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.22 A terra Vlaanderen! A terra l’olandese che stava cercando di attaccare in curva Seewer. 17.20 Errore per Jorge Prado: si spegne la moto ed è sesto. Da dietro stanno rimontando gli: decimo Forato, tredicesimo Lupino e sedicesimo Guadagnini. 17.18 Che rimonta da dietro di Maxime Renaux che scavalca Prado per la terza posizione. 17.16 Grande sorpasso di Romain Febvre che riesce a sorpassare Seewer e a portarsi in seconda posizione! 17.15 Caduta per Ruben Fernandez, la terza in due manche, troppe per il vincitore di gara-2 in Argentina. 17.13 Non sono partiti bene glicon Guadagnini che addirittura è 23esimo e lontano dai migliori. 17.11 Grande partenza perdavanti a Seewer e Febvre, Prado è quarto. COMINCIA GARA-2! 17.09 Tutti ...