LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: tutto pronto per la gara, si annuncia battaglia a Portimao! (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.47 La prima fila ha regalato parecchie sorprese con il trio Sasaki-Rueda-Kelso. Nessuno dei tre partiva con i favori del pronostico all’inizio del weekend, ma ora cercheranno di capitalizzare al massimo la partenza dalla testa del gruppo. 11.44 Cosa dovremo aspettarci dalla gara odierna? Come sempre la classe più leggera fa rima con “imprevedibilità”. In un tracciato come quello di Portimao, poi, non mancheranno errori, scivolate, sorpassi e contro-sorpassi e colpi di scena 11.41 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA gara 1 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA Q2 1’46.798 2 7 244.8 2 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’47.172 4 7 0.374 0.374 243.7 3 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO Q2 1’47.248 6 6 0.450 0.076 244.8 4 96 Daniel ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.47 La prima fila ha regalato parecchie sorprese con il trio Sasaki-Rueda-Kelso. Nessuno dei tre partiva con i favori del pronostico all’inizio del weekend, ma ora cercheranno di capitalizzare al massimo la partenza dalla testa del gruppo. 11.44 Cosa dovremo aspettarci dallaodierna? Come sempre la classe più leggera fa rima con “imprevedibilità”. In un tracciato come quello di Portimao, poi, non mancheranno errori, scivolate, sorpassi e contro-sorpassi e colpi di scena 11.41 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA1 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA Q2 1’46.798 2 7 244.8 2 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’47.172 4 7 0.374 0.374 243.7 3 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO Q2 1’47.248 6 6 0.450 0.076 244.8 4 96 Daniel ...

