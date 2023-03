LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Kelso scatta davanti a Sasaki, Holgado e Ortolà (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro 1/19: subito nella ghiaia Ogden, mentre Holgado sale in seconda posizione alle spalle di Kelso. 12.03 PARTENZA – Lo scatto migliore porta la firma di Kelso che sale al comando su Sasaki, Holgado e Ortolà 12.02 La griglia di partenza è nuovamente pronta. Sale la tensione a Portimao, pochi secondi e si spegneranno i semafori! 12.01 I protagonisti della classe più leggera sono impegnati sul circuito dell’Algarve, con i suoi 4592 metri (sono 4653 in conformazione F1) con 15 curve e punti davvero mozzafiato. 12.00 Parte il giro di ricognizione! I piloti lasciano lo schieramento di partenza della pista portoghese. Attenzione! Deniz Oncu è fermo! La sua moto non parte, dovrà scattare dalla ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 1/19: subito nella ghiaia Ogden, mentresale in seconda posizione alle spalle di. 12.03 PARTENZA – Lo scatto migliore porta la firma diche sale al comando su12.02 La griglia di partenza è nuovamente pronta. Sale la tensione a Portimao, pochi secondi e si spegneranno i semafori! 12.01 I protagonisti della classe più leggera sono impegnati sul circuito dell’Algarve, con i suoi 4592 metri (sono 4653 in conformazione F1) con 15 curve e punti davvero mozzafiato. 12.00 Parte il giro di ricognizione! I piloti lasciano lo schieramento di partenza della pista portoghese. Attenzione! Deniz Oncu è fermo! La sua moto non parte, dovràre dalla ...

