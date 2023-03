LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: aggiornamenti prima gara (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La cronaca delle qualifiche Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Portogallo, appuntamento d’esordio del Mondiale di Moto3 2023. Sullo splendido tracciato di Portimao la classe più leggera va ad eleggere il primo vincitore della propria annata, in una gara che, come sempre, si annuncia del tutto imprevedibile. Il Gran Premio lusitano prenderà il via alle ore 12.oo italiane e ci darà un quadro della situazione più chiara dopo che i due giorni di lavoro sulla pista portoghese, ed i test pre-stagionali, hanno iniziato a darci le prime indicazioni. Dalla pole position scatterà Ayumu Sasaki davanti a Josè Antonio Rueda e Joel Kelso. In ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca delle qualifiche Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio del, appuntamento d’esordio del Mondiale di. Sullo splendido tracciato di Portimao la classe più leggera va ad eleggere il primo vincitore della propria annata, in unache, come sempre, si annuncia del tutto imprevedibile. Il Gran Premio lusitano prenderà il via alle ore 12.oo italiane e ci darà un quadro della situazione più chiara dopo che i due giorni di lavoro sulla pista portoghese, ed i test pre-stagionali, hanno iniziato a darci le prime indicazioni. Dalla pole position scatterà Ayumu Sasaki davanti a Josè Antonio Rueda e Joel Kelso. In ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Quarta pole in Moto3 per il rider giapponese che ha preceduto #Rueda e #K… - motograndprixit : #Moto3 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Quarta pole in Moto3 per il rider giapponese che ha preceduto #Rueda e… - infoitsport : LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: tempo monstre di Ivan Ortolà, Nepa in Q2, indietro gli altri italiani - infoitsport : LIVE Moto3, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: tempo monstre di Ivan Ortolà, Nepa in Q2, indietro gli altri italiani - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Solo #StefanoNepa degli 'azzurri' accede direttamente in Q2 - https://t.c… -