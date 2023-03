LIVE Moto2 | GP Portogallo 2023 in DIRETTA | Canet leader dopo la partenza | doppio long lap penalty per Vietti

(Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-19 Bravo Arbolino, che scavalca Binder e sale in ottava posizione, mentreinfila Salac con una manovra molto aggressiva e decide di aspettare ancora una tornata prima di scontare illap. -19 Acosta è scatenato e supera anche, portandosi davanti a tutti e provando subito a scremare il gruppo di testa.dovrebbe scontare il primolap al prossimo giro… -20 Acosta passa Salac ed è 2° in scia al, mentre Lowes sprofonda in 16ma posizioneun pessimo primo giro. 1° giro/21si attacca al gruppetto di testa e prova a guadagnare decimi preziosi in attesa di scontare illap ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySportMotoGP : ?? ?????????? ???????????????? ???? ?????????? ?????? ???????????? ??????????????!! ???? Alle 13.15 il via della #Moto2, alle 15 la MotoGP nel GP del Por… - paoloangeloRF : LIVE. Portimao, le gare di Moto3 e Moto2 - HERIMEXX_VIP : RT @SkySportMotoGP: ?? ?????????? ???????????????? ???? ?????????? ?????? ???????????? ??????????????!! ???? Alle 13.15 il via della #Moto2, alle 15 la MotoGP nel GP del Portoga… - infoitsport : LIVE Moto2, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: si parte alle 13.15 - infoitsport : MotoGP LIVE GP Portogallo, da Portimao le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP -

... warm up Moto3,, MotoGP Ore 11.00: MotoGP Rider Fan Parade Ore 11.30: PaddockOre 12.00: gara Moto3 " in differita su TV8 dalle 14.05 Ore 13.00: PaddockOre 13.15: gara" in ...... warm up Moto3,, MotoGP Ore 11.00: MotoGP Rider Fan Parade Ore 11.30: PaddockOre 12.00: gara Moto3 " in differita su TV8 dalle 14.05 Ore 13.00: PaddockOre 13.15: gara" in ...Ritorna il Motomondiale e ritorna anche il Mondiale di. Il primo appuntamento della stagione 2023 è il GP del Portogallo. Si corre sul circuito di Portimao. La prima pole position della stagione porta la firma a sorpresa di Filip Salac del Team ...

Moto 2 e Moto 3, la diretta del Gp Portogallo (Portimao) Sky Sport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...MotoGP: Ecco tutti gli orari del primo appuntamento stagionale con il debutto dell'attesa Sprint Race: la tappa portoghese sarà trasmessa su Sky e Now mentre in chiaro su TV8 ...