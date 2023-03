LIVE Moto2, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Arbolino e Vietti le punte dell’Italia (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca qualifiche – Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Portogallo 2023, valevole come primo round del Mondiale Moto2. La nuova stagione della classe mediana del Motomondiale si apre a Portimao con una gara che si preannuncia imprevedibile, con tanti possibili candidati al podio e alla vittoria e poche certezze. Alcuni big e favoriti della vigilia infatti non hanno brillato in prova e dovranno rimontare da centro gruppo, mentre là davanti ci sono alcuni nomi a sorpresa come il pole-man Filip Salac e gli spagnoli Manuel Gonzalez e Jeremy Alcoba, rispettivamente 5° e 6° in griglia. Osservati speciali in prima fila Aron Canet e Pedro Acosta, mentre ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca qualifiche – Programma odierno in tv e streaming Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel Gran Premio del, valevole come primo round del Mondiale. La nuova stagione della classe mediana del Motomondiale si apre a Portimao con una gara che si preannuncia imprevedibile, con tanti possibili candidati al podio e alla vittoria e poche certezze. Alcuni big e favoriti della vigilia infatti non hanno brillato in prova e dovranno rimontare da centro gruppo, mentre là davanti ci sono alcuni nomi a sorpresa come il pole-man Filip Salac e gli spagnoli Manuel Gonzalez e Jeremy Alcoba, rispettivamente 5° e 6° in griglia. Osservati speciali in prima fila Aron Canet e Pedro Acosta, mentre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Moto2 Portimao LIVE: pole per Salac davanti a Canet ed Acosta, Vietti 4°, Arbolino 8° - infoitsport : LIVE Moto2, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Filip Salac in pole position, Vietti è quarto, ottavo Arbolino - infoitsport : Moto2 Portimao LIVE: pole per Salac davanti a Canet ed Acosta, Vietti 4°, Arbolino 8° - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Prima pole nella classe intermedia per il pilota del Team @GresiniRacing… - motograndprixit : #Moto2 #PortugalGP #PortimaoGP #Motorionline Prima pole nella classe intermedia per il pilota del Team… -