LIVE Malta-Italia 0-2 | Qualificazioni Europei calcio 2024 in DIRETTA | raddoppia Pessina!

Leggi su oasport

(Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29?che ora può dilagare, si alzano i terzini. 27? Goooooooooooooooooool, Pessina, cross di Emerson perfetto che trova sul secondo palo Pessina,0-2. 25?che prova ad alzare i ritmi di gioco. 23? Entra Grifo, fuori Gnonto per l’. 21? Si prepara al cambio Grifo per l’. 19? Problema fisico per Gnonto. 17? Gnonto scivola in fase di contropiede. 15? Goooooooooooooool, Retegui, Tonali pesca l’attaccante che di testa non sbaglia,0-1. 13? Conclusione da fuori area di Romagnoli, respinge Bonello. 11? La fascia destra dell’risulta in difficoltà, manca il giusto collegamento con Tonali a centrocampo. 9? Gnonto ...