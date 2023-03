LIVE Malta-Italia 0-2 | Qualificazioni Europei calcio 2024 in DIRETTA | Grifo non trova la porta da buona posizione!

(Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA86? Scamacca di testa nonlo specchio della. 84? Fuori Apap, dentro Brown nel. 82? Fuori Scalvini e dentro Toloi nell’. 80? Mbong va al tiro, mura Emerson con il corpo. 78?da fuori area manda alto sopra la traversa. 76? Fuori N.Muscat e Jones, dentro Dimech e Teuma nel. 74? Altri due cambi pronti per. 72? Possesso prolungato dell’. 70? Acrobazia di Scamacca, vola il portiere del. 68? Cross di Verratti bloccato dalla difesa. 66? Dentro Verratti e Scamacca, fuori Retegui e Tonali nell’. 64? Anche per l’sono pronti dei cambi. 62? Fuori Satariano e Attard, dentro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Squawka_Live : Malta XI: Bonello; Apap, Borg, Attard; Mbong, Yannick, Guillaumier, Muscat, Corbalan; Jones, Satariano. Italy XI:… - RobertaFazio7 : RT @UEFAcom_it: FISCHIO D'INIZIO! Si parte! L'Italia sfida Malta! Segui la sfida LIVE ? - infoitsport : LIVE Malta-Italia 0-2, Qualificazioni Europei calcio 2024 in DIRETTA - infoitsport : Malta-Italia 0-2, il risultato in diretta LIVE delle qualificazioni agli Europei - Rosario12532163 : Malta-Italia 0-2, gol di Retegui e Pessina | La Diretta -

FORMAZIONI UFFICIALI- ITALIAMALTA (3 - 5 - 2): Bonello; Apap, S. Borg, Attard; J. Mbong, Yankam, Guillamier, N. Muscat, Corbolan; Satariano, Jones. CT. MarcoliniITALIA (4 - 3 - 3): Donnarumma, ...In campo- Italia 0 - 2le reti di Retegui (15') e Pessina (27'). Al via la ripresa con un cambio deciso da Mancini: Darmian per Di Lorenzo. Al 21' della ripresa ancora un doppio cambio per gli ...Al Ta'Qai National, il match valido per le qualificazioni agli Europei trae Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona, Italia e Inghilterra si sfidano per il primo match del gruppo C per le qualificazioni ad Euro 2024. Sintesi- ...

Diretta Malta-Italia 0-2: segui la partita LIVE Corriere dello Sport

84' - CAMBIO MALTA: entra Brown al posto di Apap e i padroni di casa passano alla difesa a quattro. 83' - ULTIMO CAMBIO PER L'ITALIA: entra Toloi al posto di Scalvini. 81' - Sul corner battuto da ...84' - CAMBIO MALTA: entra Brown al posto di Apap e i padroni di casa passano alla difesa a quattro. 83' - ULTIMO CAMBIO PER L'ITALIA: entra Toloi al posto di Scalvini. 81' - Sul corner battuto da ...