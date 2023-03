LIVE Malta-Italia 0-2 | Qualificazioni Europei calcio 2024 in DIRETTA | finisce il primo tempo!

(Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.36 L’con il minimo sforzoiltempo con due reti di vantaggio, ancora una volta il gol di Retegui che si conferma pronto, raddoppia poi Pessina. Da segnalare l’infortunio di Gnonto. A tra poco con il secondoiltempo,0-2. 47? Ultimo giro d’orologio deltempo. 45? Ci saranno tre minuti di recupero. 43? Partita che vive delle fiammate dei giocatori dell’. 41? Con il sinistro Grifo da fuori area non trova la porta. 39? Anticipato Retegui in area di rigore a seguito di un corner battuto da Tonali. 37? Giallo per Di Lorenzo, che entra in diffida. 35? Spinge ...

Al Ta'Qai National, il match valido per le qualificazioni agli Europei trae Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona, Italia e Inghilterra si sfidano per il primo match del gruppo C per le qualificazioni ad Euro 2024. Sintesi- ...FORMAZIONI UFFICIALI- ITALIAMALTA (3 - 5 - 2): Bonello; Apap, S. Borg, Attard; J. Mbong, Yankam, Guillamier, N. Muscat, Corbolan; Satariano, Jones. CT. MarcoliniITALIA (4 - 3 - 3): Donnarumma, ...Commenta per primo L'Italia di Roberto Mancini stasera alle 20.45 allo Stadio Ta'Qali National affronta la nazionale didi Michele Marcolini in una partita di qualificazione all'Europeo 2024, valida per la seconda giornata del Gruppo C. A dirigere la sfida ci sarà il fischietto bulgaro Georgi Kabakov. Con lui i ...

L’Italia è in vantaggio 2-0 contro Malta al National Stadium di Ta’Qali alla fine del primo tempo. Gli azzurri comandano dopo i primi 45 minuti grazie soprattutto alla differenza tecnica. Retegui ...21.33 - FINE PRIMO TEMPO: nessun problema per l'Italia che è già sul 2-0 in casa di Malta grazie al colpo di testa di Retegui, alla seconda rete consecutiva in due gare, e ...