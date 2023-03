LIVE Malta-Italia 0-2 | Qualificazioni Europei calcio 2024 in DIRETTA | Cristante ci prova da fuori!

(Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA70? Acrobazia di Scamacca, vola il portiere del. 68? Cross di Verratti bloccato dalla difesa. 66? Dentro Verratti e Scamacca, fuori Retegui e Tonali nell’. 64? Anche per l’sono pronti dei cambi. 62? Fuori Satariano e Attard, dentro Nwoko e Z.Muscat nel. 60? Pronti cambi per. 58?da fuori non impensierisce il portiere. 56? Si salva l’dopo una mischia in area. 54? Punizione di Muscat che finisce altissimo. 52? Ammonito Scalvini per fallo su Jones. 50? Retegui di testa non trova la porta. 48? Fuori Di Lorenzo, dentro Darmian nell’. 46? Inizia il secondo tempo! 21.36 L’con il minimo sforzo finisce il ...

Al Ta'Qai National, il match valido per le qualificazioni agli Europei tra Malta e Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. FORMAZIONI UFFICIALI MALTA-ITALIA MALTA (3-5-2): Bonello; Apap, S. Borg, Attard; J. Mbong, Yankam, Guillamier, N. Muscat, Corbolan; Satariano, Jones. CT. Marcolini ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Dimarco; Tonali, Cristante, Pessina; Politano, Retegui, Zaniolo. Il tabellino di Malta-Italia 0-2. Gol: 15' Retegui, 27' Pessina

52' - Calcio d'angolo per l'Italia battuto da Politano. Arriva ancora una volta il colpo di testa di Retegui che è bravo a smarcarsi ma non ad inquadrare la porta: palla ...In mezzo al campo il regista potrebbe stavolta essere Tonali; non va però dimenticato Cristante, e allora i due potrebbero scambiarsi i compiti mentre il terzo elemento schierato in questa zona del ca ...