LIVE Malta-Italia 0-2 | acrobazia di Scamacca! Tris sfiorato | si supera Bonello

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Squawka_Live : Malta XI: Bonello; Apap, Borg, Attard; Mbong, Yannick, Guillaumier, Muscat, Corbalan; Jones, Satariano. Italy XI:… - infoitsport : Malta-Italia 0-2, il risultato in diretta LIVE delle qualificazioni agli Europei - Rosario12532163 : Malta-Italia 0-2, gol di Retegui e Pessina | La Diretta - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #MaltaItalia Pessina firma il raddoppio degli Azzurri - PirloIsMyLife : Mi raccomando ragazzi tutti live post Malta Italia a vedere il documentario sul gol annullato a Turone in Roma Juve 50 anni fa ?? -

FORMAZIONI UFFICIALI- ITALIAMALTA (3 - 5 - 2): Bonello; Apap, S. Borg, Attard; J. Mbong, Yankam, Guillamier, N. Muscat, Corbolan; Satariano, Jones. CT. MarcoliniITALIA (4 - 3 - 3): Donnarumma, ...In campo- Italia 0 - 2le reti di Retegui (15') e Pessina (27'). Al via la ripresa con un cambio deciso da Mancini: Darmian per Di Lorenzo. Al 21' della ripresa ancora un doppio cambio per gli ...Al Ta'Qai National, il match valido per le qualificazioni agli Europei trae Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona, Italia e Inghilterra si sfidano per il primo match del gruppo C per le qualificazioni ad Euro 2024. Sintesi- ...

Malta-Italia 0-2, il risultato in diretta LIVE delle qualificazioni agli Europei Sky Sport

Raddoppio dell'Italia a Ta'Qali: Pessina firma da rapace lo 0-2 azzurro a Malta Raddoppia l'Italia a Malta, con Matteo Pessina che firma lo 0-2 azzurro. Cross teso di Emerson da… Leggi ...52' - Calcio d'angolo per l'Italia battuto da Politano. Arriva ancora una volta il colpo di testa di Retegui che è bravo a smarcarsi ma non ad inquadrare la porta: palla ...