LIVE Malta-Italia 0-1, Qualificazioni Europei calcio 2024 in DIRETTA: Retegui sblocca la partita! (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17? Gnonto scivola in fase di contropiede. 15? Goooooooooooooool, Retegui, Tonali pesca l’attaccante che di testa non sbaglia, Malta-Italia 0-1. 13? Conclusione da fuori area di Romagnoli, respinge Bonello. 11? La fascia destra dell’Italia risulta in difficoltà, manca il giusto collegamento con Tonali a centrocampo. 9? Gnonto agisce sul versante offensivo sinistro. 7? Malta aggressivo in campo, Italia che non sembra proprio essere entrata con l’atteggiamento giusto. 5? Miracolo di Donnarumma che vola ad evitare la rete di Satariano. 3? Subito scontro a centrocampo tra Yankam e Politano, l’Italiano si rialza subito. 1? Inizia la partita! 20.40 Ingresso in campo dei calciatori. ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17? Gnonto scivola in fase di contropiede. 15? Goooooooooooooool,, Tonali pesca l’attaccante che di testa non sbaglia,0-1. 13? Conclusione da fuori area di Romagnoli, respinge Bonello. 11? La fascia destra dell’risulta in difficoltà, manca il giusto collegamento con Tonali a centrocampo. 9? Gnonto agisce sul versante offensivo sinistro. 7?aggressivo in campo,che non sembra proprio essere entrata con l’atteggiamento giusto. 5? Miracolo di Donnarumma che vola ad evitare la rete di Satariano. 3? Subito scontro a centrocampo tra Yankam e Politano, l’no si rialza subito. 1? Inizia la20.40 Ingresso in campo dei calciatori. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Squawka_Live : Malta XI: Bonello; Apap, Borg, Attard; Mbong, Yannick, Guillaumier, Muscat, Corbalan; Jones, Satariano. Italy XI:… - fanpage : #MaltaItalia Azzurri in vantaggio con Retegui! - glooit : Euro 2024: in campo Malta-Italia 0-0 LIVE leggi su Gloo - Rosario12532163 : Malta-Italia 0-0 | La Diretta - AlamEnggan : RT @AlamEnggan: Il collegamento in streaming live Lussemburgo vs Portogallo Gruppo J nelle qualificazioni europee è ora in onda, basta fare… -