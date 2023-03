LIVE Malta-Italia 0-0, Qualificazioni Europei calcio 2024 in DIRETTA: si parte! (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.40 Ingresso in campo dei calciatori. Inni nazionali in corso. 20.35 Le parole di Davide Frattesi nel pre-match a Sky Sport, ecco le sue parole: “Stasera conta l’approccio, sappiamo cosa è successo quanto abbiamo preso le partite sotto gamba. Siamo preparati bene e non succederà.” 20.30 Finisce il riscaldamento dei giocatori. 20.25 Pessina sarà il centrocampista che dovrà agire come collegamento alla fase offensiva. 20.20 Cristante agirà da mediano davanti la difesa. 20.15 Malta e l’Italia si sono già sfidate otto volte – 1986/87, 1992/93, 2012/13, 2014/15 – e sempre in gironi di qualificazione a Mondiali o Europei. 20.12 Partita praticamente già decisiva dopo la sconfitta contro l’Inghilterra nella prima sfida. 20.09 Roberto Mancini, il CT ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.40 Ingresso in campo dei calciatori. Inni nazionali in corso. 20.35 Le parole di Davide Frattesi nel pre-match a Sky Sport, ecco le sue parole: “Stasera conta l’approccio, sappiamo cosa è successo quanto abbiamo preso le partite sotto gamba. Siamo preparati bene e non succederà.” 20.30 Finisce il riscaldamento dei giocatori. 20.25 Pessina sarà il centrocampista che dovrà agire come collegamento alla fase offensiva. 20.20 Cristante agirà da mediano davanti la difesa. 20.15e l’si sono già sfidate otto volte – 1986/87, 1992/93, 2012/13, 2014/15 – e sempre in gironi di qualificazione a Mondiali o. 20.12 Partita praticamente già decisiva dopo la sconfitta contro l’Inghilterra nella prima sfida. 20.09 Roberto Mancini, il CT ...

Malta XI: Bonello; Apap, Borg, Attard; Mbong, Yannick, Guillaumier, Muscat, Corbalan; Jones, Satariano. Italy XI:… FISCHIO D'INIZIO! Si parte! L'Italia sfida Malta!