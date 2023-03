LIVE Italia-Francia 7-8, Sei Nazioni rugby femminile 2023 in DIRETTA: problemi in mischia per le azzurre (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28?- Placcaggio alto di Boujard, le azzurre chiedono il cartellino. 27? – Sbaglia ancora Bourdon, che ci grazia. Francia che resta in vantaggio per un solo punto. 26?- META Francia. Enormi problemi in mischia per l’Italia, con Vernier che sfrutta a pieno il lavoro delle compagne. Francia 8 Italia 7. 25?- Ci sono purtroppo problemi per Muzzo. Il numero 14 azzurro è costretto a lasciare il campo. Dentro Sara Barattin. 25?- Subito l’in avanti azzurro sul drop di ripresa francese. Ospiti che hanno a disposizione una mischia all’interno dei nostri 22. 24?- SILLARI! Michela trasforma un calcio non banale. Italia 7 ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28?- Placcaggio alto di Boujard, lechiedono il cartellino. 27? – Sbaglia ancora Bourdon, che ci grazia.che resta in vantaggio per un solo punto. 26?- META. Enormiinper l’, con Vernier che sfrutta a pieno il lavoro delle compagne.7. 25?- Ci sono purtroppoper Muzzo. Il numero 14 azzurro è costretto a lasciare il campo. Dentro Sara Barattin. 25?- Subito l’in avanti azzurro sul drop di ripresa francese. Ospiti che hanno a disposizione unaall’interno dei nostri 22. 24?- SILLARI! Michela trasforma un calcio non banale.7 ...

