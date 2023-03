LIVE Italia-Francia 12-22, Sei Nazioni rugby femminile 2023 in DIRETTA: le azzurre cedono dopo un match equilibrato (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:57 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, incontro valido per la prima giornata del Sei Nazioni femminile 2023. Appuntamento al prossimo weekend , quando le azzurre faranno visita all’Inghilterra. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 17:56 Da migliorare decisamente mischia chiusa e touch, fondamentali in cui l’Italia ha concesso dal primo all’ultimo minuto del match. Francia che parte con una vittoria, ma non ottiene il punto bonus, andando dunque alle spalle di Inghilterra e Galles nella classifica del torneo. 17:55 Termina con una sconfitta ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:57 Termina qui la nostratestuale di, incontro valido per la prima giornata del Sei. Appuntamento al prossimo weekend , quando lefaranno visita all’Inghilterra. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 17:56 Da migliorare decisamente mischia chiusa e touch, fondamentali in cui l’ha concesso dal primo all’ultimo minuto delche parte con una vittoria, ma non ottiene il punto bonus, andando dunque alle spalle di Inghilterra e Galles nella classifica del torneo. 17:55 Termina con una sconfitta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : 'Sono sette anni che chiediamo verità e giustizia. Ormai una parte della verità l'abbiamo capita e vogliamo che in… - Annatonnaro : RT @GiulioSiamoNoi: 'Ormai una parte della verità l’abbiamo capita e noi vogliamo un processo, vogliamo che in Italia inizi un processo' #R… - sportli26181512 : Inghilterra-Ucraina, il risultato in diretta LIVE: In attesa di Malta-Italia, nel girone degli Azzurri l'Inghilterr… - Emergenza24 : [26.03-18:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - QLASH_Italia : RT @LobstarEsports: SIAMO ORA IN LIVE CON IL GRAN FINALE DELLA TAVERNA LEAGUE SERIES! #CircuitoTormenta Non perderti la serie BO5 tra i te… -