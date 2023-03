LIVE Italia-Francia 12-15, Sei Nazioni rugby femminile 2023 in DIRETTA: arriva la meta di D’Incà! (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57?- Storta la rimessa. Francia che continua a graziarci, bisogna approfittarne. 56?- Non c’è partita in mischia chiusa. Francesi che recuperano immediatamente palla. 55?- In avanti involontario nella costruzione della maul delle ospiti. Mischia Italia nei nostri 22. 54?- Tenuto delle transalpine, ma anche in questo caso si ritorna sul vantaggio. Azzurre che stanno commettendo diversi falli. 53?- Tounesi è bravissima a scippare la palla all’avanzante maul francese. Italia che respira. 52?- Sostituzione Italia. Esce Madia, entra nuovamente Barattin. 52?- In avanti francese, ma si ritorna sul vantaggio precedente. 50?- Non va la difficile tentativo di trasformazione di Rigoni. Si resta a -3. 48?- metaAAA ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA57?- Storta la rimessa.che continua a graziarci, bisogna approfittarne. 56?- Non c’è partita in mischia chiusa. Francesi che recuperano immediatamente palla. 55?- In avanti involontario nella costruzione della maul delle ospiti. Mischianei nostri 22. 54?- Tenuto delle transalpine, ma anche in questo caso si ritorna sul vantaggio. Azzurre che stanno commettendo diversi falli. 53?- Tounesi è bravissima a scippare la palla all’avanzante maul francese.che respira. 52?- Sostituzione. Esce Madia, entra nuovamente Barattin. 52?- In avanti francese, ma si ritorna sul vantaggio precedente. 50?- Non va la difficile tentativo di trasformazione di Rigoni. Si resta a -3. 48?-AAA ...

