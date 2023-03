LIVE Italia-Francia 0-3, Sei Nazioni rugby femminile 2023 in DIRETTA: il calcio di Bourdon sblocca il punteggio (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7?- Francesi che recuperano palla anche grazie all’ausilio del vento, che frena il drop di Rigoni. Fuorigioco delle azzurre, Bourdon andrà alla ricerca dei primi tre punti. 5?- Touch storta. Possesso che torna alla Francia. 5?- DIRETTAmente fuori anche il calcio di Bourdon. Touch Italia nei pressi della linea di metà campo. 4?- Ingenuità di Rigoni, che calibra male il calcio di punizione, regalando una mischia alle transalpine. 3?- Tenuto di Boujard, altro turnover per l’Italia. 2- DIRETTAmente in rimessa laterale in calcio di Rigoni. 2?- Avvio aggressivo delle azzurre, che recuperano palla ed alla mano si riversano nella metà campo ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7?- Francesi che recuperano palla anche grazie all’ausilio del vento, che frena il drop di Rigoni. Fuorigioco delle azzurre,andrà alla ricerca dei primi tre punti. 5?- Touch storta. Possesso che torna alla. 5?-mente fuori anche ildi. Touchnei pressi della linea di metà campo. 4?- Ingenuità di Rigoni, che calibra male ildi punizione, regalando una mischia alle transalpine. 3?- Tenuto di Boujard, altro turnover per l’. 2-mente in rimessa laterale indi Rigoni. 2?- Avvio aggressivo delle azzurre, che recuperano palla ed alla mano si riversano nella metà campo ...

