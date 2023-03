LIVE Italia-Francia 0-0, Sei Nazioni rugby femminile 2023 in DIRETTA: inizia il primo tempo (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1?- Con il drop di Arbez inizia ufficialmente l’incontro. primo tempo 16:00 Squadre che si dispongono nelle rispettive metà campo. Si parte! 15:58 Mano sul cuore, c’è l’Inno di Mameli. 15:57 E’ il momento degli inni nazionali. Si parte con la Marsigliese. 15:56 Compagini che entrano in campo tra gli applausi del pubblico presente. 15:54 Cielo velato in quel di Parma, ma temperatura gradevole. Squadre che stanno per entrare in campo. 15:52 Quella che andremo a seguire sarà una sorta di rivincita degli scorsi quarti di finale del Mondiale 2022. Le transalpine si imposero agevolmente per 39-3, quest’oggi le azzurre scenderanno in campo quantomeno per migliorare il rendimento della sfida precedente alle cugine d’oltralpe. 15:48 Torneo iniziato ieri ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1?- Con il drop di Arbezufficialmente l’incontro.16:00 Squadre che si dispongono nelle rispettive metà campo. Si parte! 15:58 Mano sul cuore, c’è l’Inno di Mameli. 15:57 E’ il momento degli inni nazionali. Si parte con la Marsigliese. 15:56 Compagini che entrano in campo tra gli applausi del pubblico presente. 15:54 Cielo velato in quel di Parma, ma temperatura gradevole. Squadre che stanno per entrare in campo. 15:52 Quella che andremo a seguire sarà una sorta di rivincita degli scorsi quarti di finale del Mondiale 2022. Le transalpine si imposero agevolmente per 39-3, quest’oggi le azzurre scenderanno in campo quantomeno per migliorare il rendimento della sfida precedente alle cugine d’oltralpe. 15:48 Torneoto ieri ...

