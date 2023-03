LIVE Gand-Wevelgem 2023 in DIRETTA: partenza fra pochi minuti (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.43 Una gara storica, che nel proprio palmares vanta nomi di spicco come Eddy Merckx, Mario Cipollini, Tom Boonen e Peter Sagan, tutti vincitori tre volte della corsa. 10.40 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottantacinquesima edizione della Gand-Wevelgem! Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Gand-Wevelgem 2023, ottantacinquesima edizione della classica belga. Con questa corsa entriamo nella settimana del Giro delle Fiandre, anticipata da un’altra storica corsa in linea del World Tour. Al via ci saranno 175 corridori, di cui 11 italiani, guidati da Filippo Ganna (Ineos Greanediers). Il crono-man ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.43 Una gara storica, che nel proprio palmares vanta nomi di spicco come Eddy Merckx, Mario Cipollini, Tom Boonen e Peter Sagan, tutti vincitori tre volte della corsa. 10.40 Buongiorno a tutti e benvenuti alladell’ottantacinquesima edizione della! Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della, ottantacinquesima edizione della classica belga. Con questa corsa entriamo nella settimana del Giro delle Fiandre, anticipata da un’altra storica corsa in linea del World Tour. Al via ci saranno 175 corridori, di cui 11 italiani, guidati da Filippo Ganna (Ineos Greanediers). Il crono-man ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Sta per cominciare la Gand-Wevelgem, seguila con la nostra DIRETTA LIVE - - SpazioCiclismo : Se non volete perdervi neanche una pedalata della #GW23 vi aspettiamo sul nostro sito alle 10:50, in concomitanza c… -