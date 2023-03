LIVE Gand-Wevelgem 2023 in DIRETTA | inizia la corsa | non parte Cavendish

(Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.01non è l’unico a non aver preso il via quest’oggi. Rimasti in casa anche Benjamin Perry (Human Powered Health), Andrii Ponomar (Arkea-Samsic), Hugo Houle e Rick Zabel (Israel-Premier Tech). 10.58 Il maltempo sullapotrebbe scompigliare un po’ le carte, soprattutto nel tratto duro tra muri e pavé. 10.55 Con il pettorale numero 1 c’è Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty), vincitore lo scorso anno con una grande volata. Fu l’occasione in cui fece emergere tutto il suo talento. 10.52 Il gruppo è appena partito da Ypres, ci sono brutte notizie: c’è pioggia sulla. Non ha preso il via Mark(Astana-Qazaqstan). 10.49 Manca un minuto allanza del gruppo, che si avvierà da Ypres; 5,3 chilometri ...

La diretta scritta della Gand-Wevelgem 2023, appuntamento che fa entrare sempre più nel vivo la stagione delle classiche ... Domenica 26 marzo va in scena la Gand-Wevelgem 2023, corsa belga che anticipa di una settimana il Giro delle Fiandre, seconda ...

Ieper - Wevelgem 260.9 km Second cobblefest of the weekend. Can it even top the brilliance of E3 Estimated finish time: 16:45-17:20 CEST. WestFlemish Flahute of the Day: Mads Pedersen Trek missed the ...