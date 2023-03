LIVE Gand-Wevelgem 2023 in DIRETTA | il gruppo tiene sempre sotto controllo i fuggitivi

(Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.42 Ma Van Den Hoorn viene ripreso immediatamente. Così anche Touzé. 11.40 Prova ad aggiungersi aianche Taco Van Den Hoorn (Intermarché-Circus-Wanty), accompagnato da Damien Touzé (AG2R Citroen). 11.37 Ricordiamo i nomi dei cinque in fuga: Lewis Askey (Groupama-FDJ), Johan Jacobs (Movistar), Milan Fretin (Flanders-Baloise), Luca Van Boven (Bingoal), Colin Joyce (Human Powered Health)- 11.34 Foratura per Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step). 11.32 Ilper ora non vuole saperne di lasciare margine alla fuga.segnalato attorno ai 15”. 11.28 I cinque in fuga sono tutti a secco di vittorie in questo. Percorsi i primi 20 chilometri di corsa. 11.25 Si stacca Gijs Van Hoecke, rimangono in cinque in avanscoperta. 11.22 Per ...

LIVE Gand-Wevelgem 2023 in DIRETTA: partenza fra pochi minuti OA Sport

Ieper - Wevelgem 260.9 km Second cobblefest of the weekend. Can it even top the brilliance of E3 Estimated finish time: 16:45-17:20 CEST. WestFlemish Flahute of the Day: Mads Pedersen Trek missed the ...Kemmelberg and the plugstreets on the menu ...