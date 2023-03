LIVE Gand-Wevelgem 2023 in DIRETTA: 40 km all’arrivo con un duo della Jumbo Visma in solitaria. Trentin tra gli inseguitori (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FILIPPO GANNA SI RITIRA: COSA E’ SUCCESSO E COME STA 16.01 Si è ricompattato in questo momento nel gruppo principale il treno della Ineos Grenadiers, che prende in mano il compito di guidare l’inseguimento. 16.00 Sono trascorse ora 5 ore di gara, con i corridori che hanno percorso 224 km dei 264 previsti. 15.59 I due di testa affrontano ora il Baneberg, il penultimo muro della gironata. 15.57 Questo è stata l’accelerazione di Wout Van Aert all’inizio del Kemmelberg, che ha spaccato la corsa: The impressive acceleration of Van Aert and Laporte on Kemmelberg. Will they go all the way? #GWmen #GW23 pic.twitter.com/xOM6D3s2R8 — Gent-Wevelgem (@GentWevelgem) March 26, 2023 15.55 Continua a lievitare il ritardo del gruppo degli ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFILIPPO GANNA SI RITIRA: COSA E’ SUCCESSO E COME STA 16.01 Si è ricompattato in questo momento nel gruppo principale il trenoIneos Grenadiers, che prende in mano il compito di guidare l’inseguimento. 16.00 Sono trascorse ora 5 ore di gara, con i corridori che hanno percorso 224 km dei 264 previsti. 15.59 I due di testa affrontano ora il Baneberg, il penultimo murogironata. 15.57 Questo è stata l’accelerazione di Wout Van Aert all’inizio del Kemmelberg, che ha spaccato la corsa: The impressive acceleration of Van Aert and Laporte on Kemmelberg. Will they go all the way? #GWmen #GW23 pic.twitter.com/xOM6D3s2R8 — Gent-(@Gent) March 26,15.55 Continua a lievitare il ritardo del gruppo degli ...

