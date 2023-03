LIVE Gand-Wevelgem 2023 in DIRETTA | 10 km al traguardo Trentin in lotta per il podio

(Di domenica 26 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFILIPPO GANNA SI RITIRA: COSA E’ SUCCESSO E COME STA 16.42 Continue accelerazioni nel gruppo che si gioca il terzo posto, ma nessuno riesce a prendere il largo. 16.40 Attacco di Politt nel gruppo degli inseguitori, ma si ferma dopo poco. 16.39 10 km all’arrivo!! 16.38 Nel gruppo all’inseguimento ci sono una ventina di corridori tra cui Ackermann ed il nostro Matteo. 16.35 Ricordiamo che Laporte aveva già attaccato in seguito al primo passaggio sul Kemmelberg, dove era riuscito a portare via un gruppetto di 10 corridori all’attacco. Il francese è sicuramente da più chilometri in fuga rispetto al compagno di squadra. 16.32 Il vantaggio del duo di testa, composto da Van Aert e da Laporte (Jumbo Visma), è ora arrivato a quasi 2 minuti. Nel gruppo degli inseguitori si iniziano a preparare i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : LIVE - #GandWevelgem, #VanAert e #Laporte si giocano la vittoria: due minuti di vantaggio per il duo Jumbo - OA_Sport : LIVE Gand-Wevelgem 2023 femminile in DIRETTA: Elisa Balsamo va a caccia del bis. Aggiornamenti dalle 15.30 - - sportface2016 : LIVE - #GandWevelgem, 14 uomini in fuga. Caduta per Filippo #Ganna! - infoitsport : LIVE Gand-Wevelgem 2023 femminile in DIRETTA: Elisa Balsamo va a caccia del bis - infoitsport : DIRETTA Gand-Wevelgem 2023, ciclismo: aggiornamenti LIVE e risultato in tempo reale -

La diretta scritta della- Wevelgem 2023, appuntamento che fa entrare sempre più nel vivo la stagione delle classiche ... COME VEDERE LA CORSA IN DIRETTA TV E STREAMING Segui ila partire dalle ...Domenica 26 marzo va in scena la- Wevelgem 2023 , corsa belga che anticipa di una settimana il Giro delle Fiandre, seconda ...Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale con aggiornamenti,...La diretta scritta della- Wevelgem 2023, appuntamento che fa entrare sempre più nel vivo la stagione delle classiche ... COME VEDERE LA CORSA IN DIRETTA TV E STREAMING Segui ila partire dalle ...

LIVE Gand-Wevelgem 2023 in DIRETTA: duo della Jumbo Visma in testa. Trentin è nel gruppo degli inseguitori! OA Sport

Niente di preoccupante per il corridore dell'Astana Qazaqstan, ma le condizioni fisiche non erano delle migliori e si è deciso di non rischiarlo ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.10 Il gruppo viene ora segnalato ad un distacco di 3’30” dai battistrada. 13.08 Tanti gli uomini interessanti nel gruppo di testa, anche corridori che hanno vi ...