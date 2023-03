LIVE – Civitanova-Verona 1-0 25-17 | 15-15 | gara-3 quarti Playoff Superlega 2022 2023 volley in DIRETTA

(Di domenica 26 marzo 2023) Latestualedi Cucine Lube-WithU, partita valevole per la terza giornata deidi finale deidimaschile. I cucinieri di Gianlorenzo Blengini vogliono sfruttare il campo di casa per vincere e tenere così aperta la serie. Gli scaligeri di Rado Stoytchev invece vogliono completare l’impresa e conquistare il terzo successo e assicurarsi il passaggio del turno. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 26 marzo all’Eurosuole Forum diMarche. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bottolosangels : RT @VolleyLube: ??Game Day?? ?????? Quarti di Finale-Gara 3 #cheplayoff #superlega #credembanca ??@VeronaVolley ??18.00 ??Eurosuole Forum-Civ… - mattd_shanks : RT @VolleyLube: ??Game Day?? ?????? Quarti di Finale-Gara 3 #cheplayoff #superlega #credembanca ??@VeronaVolley ??18.00 ??Eurosuole Forum-Civ… - unnuenwtohrva : RT @VolleyLube: ??Game Day?? ?????? Quarti di Finale-Gara 3 #cheplayoff #superlega #credembanca ??@VeronaVolley ??18.00 ??Eurosuole Forum-Civ… - kanotsu1210 : RT @VolleyLube: ??Game Day?? ?????? Quarti di Finale-Gara 3 #cheplayoff #superlega #credembanca ??@VeronaVolley ??18.00 ??Eurosuole Forum-Civ… - VolleyLube : ??Game Day?? ?????? Quarti di Finale-Gara 3 #cheplayoff #superlega #credembanca ??@VeronaVolley ??18.00 ??Eurosuole F… -

Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara - 3- Verona dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2022/2023. SEGUI ILDELLA PARTITA IL TABELLONE COMPLETO: TUTTI GLI ......durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... Modena - Piacenza (Manuela Collazzo) e alle 18.00 il secondo,- Verona (Iuri Borgogna). In ...Informazioni: AMAT 071 2072439, www.amatmarche.net, LOOPCLUB www.looplive.org. Prevendite ... Tutte le info sul sito www.giornatefai.it Cesare Bocci Appuntamenti di domenica 26 marzo- ...

LIVE - CIVITANOVA-VERONA 1-0 (25-17, 0-0): gara-3 quarti Playoff ... SPORTFACE.IT

La diretta testuale di Civitanova-Verona, gara-3 dei quarti di finale Playoff Superlega 2022/2023 di volley: aggiornamenti e punteggio live ...La diretta testuale di Verona-Civitanova, gara-2 dei quarti di finale Playoff Superlega 2022/2023 di volley: aggiornamenti e punteggio live ...