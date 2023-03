LIVE – Catanzaro-Pescara 1-2 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di domenica 26 marzo 2023) Grande attesa per. Si gioca alle 14:30 di domenica 26 marzo. La squadra giallorossa, neopromossa inB, contende i tre punti ad un’altra grande piazza del girone C. Il penultimo posticipo della trentaquattresima giornata di campionato potrà essere seguito anche su Sportface.it che vi offrirà unatestuale a partire dal primo minuto. Quale sarà l’esito? Scopriamolo insieme. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F51-2 (21? e 64? Lescano, 35? Curcio) LE FORMAZIONI UFFICIALI:(3-4-2-1) Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Situm, Ghion, Verna, Vandeputte; Sounas, Curcio; Iemmello.(4-3-3) Plizzari; Crescenzi, Brosco, Mesik, Milani; Rafia, Palmiero, Kraja; ...

Vento forte sul terreno di gioco 7' incredibile palla gol! Cross basso quasi dal fondo di Sounas verso il primo palo dove Iemmello da due passi con il destro tocca di poco a lato! 5' tegola

LIVE Catanzaro - Pescara 1 - 1 squadre di nuovo in campo.

Grande attesa per Catanzaro-Pescara. Si gioca alle 14:30 di domenica 26 marzo. La squadra giallorossa, neopromossa in Serie B, contende i tre punti ad un’altra grande piazza del girone C. Il penultimo ...Serie C Catanzaro Pescara, inizio ore 14.30. Calabresi già promossi in B, stadio Ceravolo esaurito. Zeman deve rinunciare a Cancellotti e Gyabuaa. Confermato il ...