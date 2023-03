L’Italia vince, ma non incanta: ancora in gol Retegui (Di domenica 26 marzo 2023) L’Italia fa il suo e vince a Malta, riscattando la sconfitta di Napoli contro l’Inghilterra: ancora tanto da lavorare per Mancini Vittoria doveva essere – e ci mancherebbe pure, ci… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 26 marzo 2023)fa il suo ea Malta, riscattando la sconfitta di Napoli contro l’Inghilterra:tanto da lavorare per Mancini Vittoria doveva essere – e ci mancherebbe pure, ci… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : L'ITALIA VINCE ANCORAAAAA! ?? Terza vittoria consecutiva per le azzurre che ottengono così il quinto successo in qu… - spaziocalcio : #EURO2024, l'#Italia vince contro #Malta ma non esalta. Ancora in gol Mateo #Retegui - LaStampa : L’Italia vince a Malta con reti di Retegui e Pessina, primi tre punti per le qualificazioni a Euro 2024 - rtl1025 : ??? Qualificazioni ad #Euro2024, L’#Italia vince 2-0 a #Malta e conquista i primi punti nel girone ?? di Sergio Gad… - Moixus1970 : RT @CronacheTweet: L'#Italia vince, ma secondo #Mancini non convince. Siete d'accordo con il ct? ?? -

Italia, Mancini sorride a metà: 'Potevamo fare meglio quasi tutto' Commenta per primo L' Italia riparte e vince 2 - 0 a Malta portando a casa i primi tre punti nelle qualificazioni a Euro 2024. Al termine dell'incontro, il ct azzurro Roberto Mancini è intervenuto a Rai Sport : 'Sono ... L'Italia vince ma ancora non convince. Sconfitta Malta per 2 - 0 Dopo la sconfitta nella prima giornata contro l'Inghilterra, l' Italia si riscatta nella sfida contro Malta . Partita valida per le qualificazioni ad Euro2024. La Nazionale italiana vince per 2 - 0 contro Malta. Gli Azzurri conquistano tre come la Macedonia del ... L'Italia vince a Malta con reti di Retegui e Pessina, primi tre punti per le qualificazioni a Euro 2024 Reazione serviva e reazione è arrivata, almeno dal punto di vista del risultato. L'Italia si lascia alle spalle il ko con l'Inghilterra tornando subito a vincere con Malta, nella seconda gara delle qualificazioni ad Euro 2024. Al Ta'Qali National Stadium la squadra del ct Roberto ... Commenta per primoriparte e2 - 0 a Malta portando a casa i primi tre punti nelle qualificazioni a Euro 2024. Al termine dell'incontro, il ct azzurro Roberto Mancini è intervenuto a Rai Sport : 'Sono ...Dopo la sconfitta nella prima giornata contro'Inghilterra,si riscatta nella sfida contro Malta . Partita valida per le qualificazioni ad Euro2024. La Nazionale italianaper 2 - 0 contro Malta. Gli Azzurri conquistano tre come la Macedonia del ...Reazione serviva e reazione è arrivata, almeno dal punto di vista del risultato.si lascia alle spalle il ko con'Inghilterra tornando subito a vincere con Malta, nella seconda gara delle qualificazioni ad Euro 2024. Al Ta'Qali National Stadium la squadra del ct Roberto ... Malta-Italia 0-2, gol e highlights. Retegui segna ancora, Mancini vince verso Euro 2024 Sky Sport